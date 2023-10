O prefeito de Capitólio, Geraldo Cristiano da Silva, decretou situação de emergência financeira e administrativa no município e criou o Programa de Choque de Gestão para contenção de gastos.

Segundo informações da Prefeitura, o setor de turismo caiu 70% após a queda de um bloco de rocha nos Canyons de Capitólio, que causou a morte de dez pessoas, e com a inundação na entrada da cidade no início deste ano.

De acordo com informações da administração, o documento vale por 90 dias, período em que serão adotadas medidas rigorosas para garantir os serviços básicos à população.

Para o prefeito, mais de 50% dos municípios brasileiros estão enfrentando problemas financeiros desde a pandemia de covid 19 e de queda na arrecadação e em repasses como Fundo de Participação dos Municípios (FMP).

“Acontece que as Prefeituras não são contempladas com o reajuste da inflação e o valor do importante auxílio para nós chega bastante defasado. O que se arrecada dos cofres públicos do Estado, mais o que o município recebe de impostos ou tributos da população todos os meses, é insuficiente para cobrir os gastos gerados pelas administrações. Por isso, a quebradeira total das prefeituras”, afirma Cristiano.

Fonte: Folha da Manhã