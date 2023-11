Um capotamento ocorreu na noite desse sábado (11), na BR 354, local conhecido como curva da morte, em Candeias.

De acordo com informações do Samu, o acidente resultou em cinco vítimas.

Uma das vítimas, sem idade e sexo informados, já estava em óbito e, a equipe do Samu, prestou atendimento à outras quatro pessoas.

As Unidades de Suporte Básico (USBs) de Candeias e Campo Belo foram empenhadas para apoio.

Das quatro vítimas conscientes, somente uma precisou ser encaminhada para atendimento hospitalar.

Uma mulher, de 70 anos, estava consciente, queixando dor nas costelas do lado direito e com luxação no braço esquerdo. Recebeu imobilização padrão e foi levada para o Pronto Atendimento de Candeias.

As causas do acidente não foram informadas.

Fonte: Samu