Na tarde de sexta-feira (10), o Corpo de Bombeiros Militar de Oliveira foi acionado para atender a um capotamento de veículo na BR-494, nas proximidades do distrito de Morro do Ferro, no município de Oliveira (MG).

A ocorrência foi registrada às 14h22. Duas viaturas foram deslocadas para o local. Ao chegarem, os bombeiros encontraram o motorista, um homem de 74 anos, e a passageira já fora do veículo, conscientes e com escoriações pelo corpo. Segundo informações da corporação, o condutor perdeu o controle da direção após a pista tornar-se escorregadia devido à chuva.

As vítimas receberam atendimento pré-hospitalar no local, com o uso de técnicas de salvamento veicular, e foram encaminhadas ao Hospital de Oliveira para avaliação médica.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância da direção segura durante períodos chuvosos. A corporação orienta os motoristas a reduzirem a velocidade, manterem distância de segurança e conferirem regularmente as condições dos pneus, a fim de evitar acidentes e casos de aquaplanagem.

Em situações de emergência, o atendimento do Corpo de Bombeiros pode ser solicitado pelo telefone 193.

Com informações do CBMMG