O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais atendeu, na manhã desta terça-feira (25), um capotamento de automóvel na rodovia MG-050, km 201, na comunidade de Quilombo, em Formiga. O acidente ocorreu por volta das 10h.

Ao chegarem ao local, os militares encontraram um homem caído às margens da rodovia, consciente e orientado, porém apresentando contusão e escoriações no membro inferior esquerdo, além de corte contuso na testa.

Segundo a vítima, o eixo do veículo teria se rompido, provocando a perda de controle direcional. O carro colidiu contra um barranco e, em seguida, capotou, expulsando o ocupante para fora do automóvel.

Após realizar a avaliação inicial, a equipe do Corpo de Bombeiros conduziu o homem à Santa Casa de Formiga, onde ele recebeu atendimento médico.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e a concessionária Via Appia estiveram no local e assumiram as demais providências relacionadas à segurança da via e ao controle do fluxo de veículos.

O Corpo de Bombeiros reforçou a importância da manutenção preventiva dos veículos e de uma condução segura, especialmente em rodovias de grande circulação como a MG-050.

Com informações do CBMMG