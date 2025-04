Na noite deste sábado (26), O Corpo de Bombeiros Militar do posto avançado da cidade de Arcos atendeu uma ocorrência de capotamento na rodovia MG-429, que liga Lagoa da Prata a Santo Antônio do Monte, a cerca de 4 km de Lagoa da Prata.

A Polícia Militar de Lagoa da Prata já realizava a sinalização e a segurança da via. Segundo informações do Sargento PM, havia duas vítimas no acidente: uma delas foi socorrida e conduzida pela equipe do SAMU ao hospital de Lagoa da Prata, enquanto a outra, que teria sido ejetada durante o capotamento, foi encontrada sem vida próximo ao veículo (vitima do sexo masculino, 52 anos) — o óbito foi constatado pela equipe do SAMU.

Sem necessidade de atuação para salvamento veicular, a guarnição dos Bombeiros realizou inspeção no veículo para identificação de possíveis riscos de incêndio e outros perigos relacionados.

Fonte e foto: CBMMG