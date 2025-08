Um acidente envolvendo um veículo de carga foi registrado na manhã desta terça-feira (5) na BR-354, na “ponte do Chaparral”, em Formiga-MG. O caminhão, que transportava 38 toneladas de cimento, sofreu uma falha mecânica, provocando o descontrole e a queda parcial da carga, bloqueando uma das faixas da rodovia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h após o motorista, um homem de 39 anos, perder o controle da carreta devido a um problema mecânico. Parte da carga se deslocou, atingiu a mureta de proteção de uma ponte e caiu sobre a pista e na margem de um manancial próximo. O condutor não se feriu.

A equipe de bombeiros realizou a sinalização do local e verificou que não havia vítimas nem necessidade de intervenção técnica mais complexa. A rodovia ficou parcialmente obstruída no sentido Campo Belo/Formiga, exigindo atenção dos motoristas que trafegavam pelo trecho.

Os bombeiros permaneceram no local até a chegada da Polícia Militar Rodoviária, que assumiu os procedimentos para liberação da via. O acidente reforça a importância da manutenção preventiva em veículos de carga para evitar falhas mecânicas que possam colocar em risco a segurança no trânsito.

Fonte: CBMMG