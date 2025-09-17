O dançarino e coreógrafo Carlinhos de Jesus, de 71 anos, reapareceu nas redes sociais na noite de terça-feira (16) para atualizar seu estado de saúde. Internado, o jurado do quadro Dança dos Famosos revelou que enfrenta uma doença autoimune chamada neuro radiculopatia desmielinizante crônica, responsável por deixá-lo temporariamente dependente de uma cadeira de rodas.

Em vídeo publicado diretamente do hospital, Carlinhos agradeceu o apoio recebido dos fãs e seguidores. “São milhões de visualizações, milhares de manifestações. Estou lisonjeado e emocionado”, disse. Ele também compartilhou palavras de incentivo e esperança, destacando seu compromisso com o tratamento: “Acreditar, focar, perseverar e vencer! Na imunoterapia!”, escreveu.

Segundo o coreógrafo, os primeiros sintomas foram inicialmente atribuídos a bursite trocantérica e tendinite nos glúteos. No entanto, exames posteriores confirmaram o diagnóstico da neuro radiculopatia desmielinizante crônica, condição que afeta os nervos periféricos e compromete a força muscular e a mobilidade. “É isso que está me deixando com a perna direita paralisada, sem força, sem marcha”, explicou.

Carlinhos relatou que está em tratamento há oito meses, incluindo aplicações de imunoglobulina humana, fisioterapia, hidroterapia, acupuntura e uso contínuo de medicamentos. Ele também mencionou a importância da paciência e da oração, demonstrando confiança na recuperação: “Em breve estarei fora da cadeira de rodas com certeza. Fé, foco, buscar o objetivo que é sair da cadeira”, afirmou.

Nas redes sociais, o artista tem compartilhado momentos de sua rotina de tratamento e recebido mensagens de apoio de fãs, colegas e celebridades.

Com informações do Itatiaia