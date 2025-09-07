O papa Leão XIV canoniza, neste domingo (7), o adolescente italiano Carlo Acutis, morto aos 15 anos em decorrência de leucemia. O jovem se tornou o primeiro santo da geração “millennial” em cerimônia conduzida pelo pontífice, na Praça de São Pedro, no Vaticano.

O ato estava originalmente marcado para abril, mas foi adiado após a morte do Papa Francisco. Leão XIV, eleito em maio, presidirá esse tipo de evento pela primeira vez. O pontífice também canonizará Pier Giorgio Frassati, jovem italiano conhecido por ajudar os necessitados e que morreu de poliomielite na década de 1920.

Acutis aprendeu códigos de computador para criar sites e divulgar sua fé. A história dele atraiu grande atenção da juventude católica, e agora ele será elevado ao mesmo nível de Madre Teresa e Francisco de Assis.

Milagres de Acutis

Acutis foi beatificado após a Igreja Católica reconhecer um milagre atribuído a ele verificado no Brasil, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, apesar dele nunca ter vindo ao país.

Uma criança com uma doença rara congênita teria se curado depois que o avô tocou as roupas do jovem expostas em uma paróquia de Campo Grande.

Considerado “ciberevangelista” e “padroeiro da internet”, Carlo Acutis é associado à internet porque usava as redes para evangelizar e tinha conhecimento de ciência da computação muito acima da média para garotos da idade e para quem não possuía estudos específicos sobre o assunto.

“Em setembro de 2006, surgiram os primeiros sinais de doença e, após o diagnóstico, uma leucemia fulminante. Com total confiança, entregou a Deus o pouco tempo de vida que lhe restava. Faleceu no dia 12 de outubro de 2006 e foi beatificado no dia 10 de outubro de 2020“, relata o site do Vatican News.

“Este rapaz foi realmente genial e muitos aspectos da sua vida representam para nós um incentivo”, disse o bispo Dom Domenico Sorrentino, ao Vatican News, site de notícias do Vaticano.

Em maio deste ano, papa Francisco reconheceu um segundo milagre atribuído a Acutis.

A atribuição de um segundo milagre significa que ele pode agora ser elevado à santidade, mas o Vaticano ainda não decidiu quando isso acontecerá.

A liturgia da Igreja Católica Romana afirma que somente Deus realiza milagres, mas que os santos que se acredita estarem com Deus no céu intercedem em nome das pessoas que oram a eles. Um milagre geralmente é a cura clinicamente inexplicável de uma pessoa.

