Durante o carnaval, um dos períodos mais aguardados do ano, muitos foliões se preparam para desfrutar dos dias de festa, enquanto outros optam por buscar locais mais tranquilos.

No entanto, é importante lembrar que, independentemente do destino escolhido, o respeito às leis de trânsito é fundamental para a segurança de todos.

A Zapay, uma fintech especializada em facilitar a vida dos proprietários de veículos, analisou os dados de fevereiro de 2023 e identificou as cinco multas de trânsito mais comuns registradas em sua plataforma. Confira abaixo quais foram:

1. Excesso de velocidade

O excesso de velocidade é uma das infrações mais recorrentes e pode acarretar multas de diferentes gravidades. Os valores das penalidades variam conforme a porcentagem excedida do limite de velocidade permitido, podendo resultar na perda de pontos na carteira de habilitação.

Desta forma, há a penalidade média (até 20% do limite permitido com perda de 4 pontos na CNH), a grave (entre 20% e 50% do limite permitido e 5 pontos descontados na carteira) e a gravíssima (superior a 50% do limite permitido e 7 pontos na CNH).

2. Avanço de sinal vermelho

Avançar o sinal vermelho é uma infração considerada gravíssima, com punição que inclui a perda de sete pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 293,47.

3. Transitar na faixa exclusiva de ônibus

Utilizar a faixa exclusiva de transporte coletivo é uma infração grave, acarretando multa de R$ 191,54 e a perda de sete pontos na carteira de habilitação, além da possibilidade de apreensão do veículo.

4. Não utilizar o cinto de segurança

A falta do uso do cinto de segurança, item essencial para a segurança dos ocupantes do veículo, configura uma infração recorrente. A multa por descumprimento dessa lei é de R$ 195,23, além da perda de cinco pontos na CNH.

5. Estacionar em local proibido

Existem diversos tipos de multas para cada situação específica de estacionamento em local proibido, com diferenças no valor conforme o local que o veículo for flagrado.

Estacionar, por exemplo, em pistas de rolamento de estradas, rodovias, vias de trânsito rápido ou vias com acostamento, é considerada infração gravíssima e, além do risco de tomar 7 pontos na CNH, pode ter o veículo removido e o motorista ainda ter que pagar o valor de R$ 293,47.

Já estacionar a mais de 1 m do meio-fio, ou em ciclovias, ou ciclofaixas, gramados e jardins públicos, é infração grave e tem uma multa com o valor de R$ 195,23. Além da remoção do veículo do local, são gerados 5 pontos na CNH .

Parar o veículo em esquinas ou a menos de 5 m da via, é uma infração média e tem o valor de R$ 130,16, podendo o carro ser guinchado, além de gerar 4 pontos na CNH.

Fonte: O Tempo