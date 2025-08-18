Na tarde desta segunda-feira (18), uma carreta carregada com milho tombou na BR-354, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Campo Belo para o atendimento da ocorrência. O acidente ocorreu por volta das 12h30min.

De acordo com os militares, ao chegarem ao local foi constatado que não havia vítimas. No entanto, a carga se espalhou pela pista, aumentando o risco de derrapagens e de novos acidentes no trecho. Diante da situação, a guarnição atuou na limpeza da via, de modo a restabelecer a segurança e garantir a normalização do tráfego.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais reforçou a orientação para que os motoristas mantenham atenção redobrada em rodovias, sobretudo em locais com intenso fluxo de veículos pesados, a fim de evitar situações semelhantes.

Com a intervenção rápida da corporação, a rodovia foi liberada após a retirada dos grãos e o trânsito pôde seguir de forma segura.

Fonte e foto: CBMMG