Uma carreta tombou e espalhou a carga na BR-040 em Barbacena (MG), na região do Campo das Vertentes, na tarde desta quarta-feira (20). Pouco tempo depois, um carro perdeu o controle em meio às caixas espalhadas no asfalto e caiu de um barranco.

O acidente aconteceu no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 713, próximo ao pedágio da Via 040. Uma pista da rodovia está parcialmente bloqueada no sentido Belo Horizonte devido ao tombamento.

O carro que caiu no barranco ficou com vários danos, incluindo a parte dianteira destruída.

Congestionamento

O acidente causa lentidão no fluxo de carro na rodovia em trecho com cerca de 1 km, segundo a Via 040.

O acidente está resultando em congestionamento no tráfego de veículos em um trecho de aproximadamente 1 km da rodovia, de acordo com informações fornecidas pela Via 040.

Ainda não há detalhes sobre possíveis vítimas. A concessionária Via 040 não informou quando a pista será liberada.

Fonte: Itatiaia