Um tombamento de carga aconteceu na rodovia MG 050, km 86, em Itaúna, nesta quinta-feira (15).

O condutor, de 29 anos, relatou que seguia conduzindo o transporte de carga e ao passar por uma alça de retorno e entrar na rodovia MG 050, a carga de bobina de papelão tombou, ocorrendo o bloqueio total da rodovia no sentido crescente.

O acidente não teve vítimas com lesões. As autoridades desviaram o trânsito para a alça de retorno e entraram em contato com uma transportadora responsável para remover os destroços e desobstruir a rodovia o mais rápido possível.

Fonte: Sistema MPA