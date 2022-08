Um veículo capotou após uma caminhonete colidir contra ele na manhã deste sábado (13), no bairro Mangabeiras, em Formiga. Ninguém ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Militar, uma caminhonete transitava pela rua Rio Tapajós, sentido MG-050, quando no cruzamento houve uma colisão lateral contra um veículo VW/Gol. O veículo seguia pela rua Marinho Lourenço Costa, sentido avenida Brasil. Com o impacto da batida, o VW/Gol capotou.

A Central de Regulação do Samu Oeste recebeu o chamado às 9h20, para atendimento do acidente.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) se deparou com dois jovens, de 22 anos, já de fora dos veículos. Ambos estavam conscientes e sem ferimentos.

Os condutores recusaram o atendimento e assinaram o termo de recusa.

*Matéria atualizada às 16h26 para acréscimo de informações

Fontes: Samu e Polícia Militar