Câmeras de segurança registraram o momento em que um carro desgovernado bateu em uma casa e quebrou a parede de um dos quartos do imóvel, em Baependi, na noite de sábado (25).

Conforme informações da Polícia Militar, o cômodo estava vazio no momento do acidente.

O condutor é motorista de aplicativo de Caxambu (MG) e, no momento do acidente, estava com uma passageira no banco traseiro do veículo. Segundo ele, o carro teria perdido os freios na descida da rua Capitão Marcos Correa e, em seguida, atingido a parede da casa. O impacto causou um buraco na parede do quarto.

Conforme informações da Polícia Militar, uma das moradoras do local, uma senhora de 93 anos, assistia TV na sala ao lado do cômodo atingido. A filha da idosa teria contado aos militares que a mãe levou um susto com o barulho do impacto da batida.

Apesar do susto, motorista e passageira tiveram escoriações leves. No imóvel, ninguém ficou ferido.

Fonte: G1