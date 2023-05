Cinco pessoas ficaram feridas, no início da manhã deste domingo (21 de maio), depois que dois carros bateram em um cruzamento do bairro Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, e acabaram capotando. As informações iniciais indicam que, dos feridos, dois estariam com maior gravidade.

A batida aconteceu pouco antes das 7h, no cruzamento das ruas Desembargador Mario Matos e Palmira. Imagens mostram que, após o impacto, um dos veículos parou com as rodas para cima e, o outro, ficou com a frente bastante danificada, levando os bombeiros a usarem serragem devido ao vazamento de óleo na pista.

Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, quando os militares chegaram ao local, constataram que nenhuma das vítimas estava presa às ferragens, porém, alguns dos feridos acabaram ficando retidos no interior do veículo acidentado.

Com isso, os bombeiros realizaram a retirada segura deles e fizeram os primeiros socorros no local. Em um dos veículos estavam três rapazes de 20, 21 e 23 anos. Os três foram encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII.

Já os passageiros do outro veículo, dois homens de 40 e 54 anos, receberam os primeiros socorros no local e recusaram o encaminhamento para a unidade de saúde.