“O tiro saiu pela culatra”. O ditado que significa quando se faz alguma coisa com um objetivo e tudo dá errado, pode explicar a prisão de um casal que assaltou, na cidade de Delta, no Triângulo Mineiro, um taxista, mas acabou preso.

Os suspeitos esqueceram os documentos no interior do veículo.

Segundo relato do taxista aos policiais militares, ele buscou o casal na rodoviária de Uberaba. Foi combinado o preço da corrida até Delta, no valor de R$ 100.

A cidade fica há 30 quilômetros de Uberaba e quando chegaram na zona rural, o assalto foi anunciado, com o homem colocando uma faca no pescoço da vítima.

Imediatamente, o taxista parou o veículo e disse que entregaria o dinheiro, no entanto, aproveitando uma distração do casal, ele saiu do carro e correu para um matagal próximo. Ele conseguiu chegar à cidade e pediu ajuda à PM, que enviou uma viatura para o local da tentativa de assalto.

A primeira atitude dos policiais foi revistar o carro e, no banco traseiro, encontraram os documentos do casal assaltante, que foi localizado na cidade e foi preso, sendo levado para a Delegacia de Plantão de Uberaba.

Fonte: Estado de Minas