Um casal sofreu um grave acidente de moto na Serra da Canastra, nesse domingo (12), em uma ponte nas proximidades da portaria da parte baixa da Casca D’anta em São Roque de Minas.

De acordo com informações da rádio 104 FM, o acidente ocorreu quando o pneu da motocicleta derrapou, resultando na queda do motociclista e no arremesso da passageira da ponte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e segundo a avaliação preliminar, o jovem motociclista apresenta indícios de fratura em um dos braços, enquanto a jovem passageira sofreu um corte na cabeça e uma fratura no braço.

Diante da gravidade, a jovem foi transportada por helicóptero para a cidade de Passos, enquanto o motociclista foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Piumhi.

Fonte: 104 FM