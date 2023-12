Uma carreta cegonheira carregada com veículos tombou e pegou fogo na noite dessa segunda-feira (11). O acidente aconteceu no km 922 da Fernão Dias, na divisa de Camanducaia (MG) com Itapeva (MG).

Segundo a Arteris, a pista foi liberada no início da manhã desta terça-feira (12).

De acordo com Corpo de Bombeiros, a carreta transportava ao todo 11 veículos. Foram gastos 10 mil litros de água para apagar as chamas.

Ainda conforme os militares, o condutor e o passageiro do veículo foram socorridos com lesões leves e conduzidos pelo resgate da Arteris ao pronto-socorro de Extrema (MG).

Segundo a concessionária que administra o trecho, a pista ficou totalmente interditada por volta de 23h dessa segunda-feira (11). Por volta de 5h, a pista foi totalmente liberada. O pico de fila foi de 11 km.

Fonte: G1 Sul de Minas