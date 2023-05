O cemitério de Boa Esperança (MG) tem sido alvo de criminosos. Itens de vários túmulos foram furtados e as famílias pedem uma solução para o problema.

O foco de quem comete o crime de furto são os materiais de valor, de aço e cobre, por exemplo, como alças de túmulos. Isso ocorre em vários pontos do cemitério.

A equipe de reportagem da EPTV Sul de Minas, Afiliada Rede Globo, esteve no local e encontrou vários túmulos danificados, que tiveram peças retiradas à força.

“Eu fiquei revoltada, indignada, porque a gente espera tudo, menos que vá ser furtado um cemitério, então você chega ali no túmulo da sua família, você vem prestar os seus sentimentos, você chega lá e alguém mexeu. É uma sensação muito ruim, de indignação mesmo, não só o túmulo da minha família, mas vários túmulos no cemitério estão da mesma forma, faltando um monte de peças, ornamentos, não foi só no meu”, disse a manicure Tatiana Pessoa Reis.

Para o jornalista Silvano Damazo Oliveira, o problema só será resolvido quando quem compra esse tipo de material for punido.

“Meu pai e minha mãe adquiriram esse túmulo antes deles falecerem e meu pai ainda falava: deixa eu ir lá cuidar do nosso apartamento, é um apartamento que ninguém quer estrear. E ele veio, cuidou, trocou as pedras e colocou quatro puxadores de bronze e eu venho no cemitério de 15 em 15 dias, para fazer uma visita, rezar, e pra limpar o túmulo e dois meses depois eu senti falta dos puxadores de bronze e tá demais, o furto está demais, eu creio que pra acabar com esses furtos, é preciso acabar com quem compra. Enquanto tiver quem compra, eles vão continuar entrando aqui à noite e levando tudo que é de bronze”, disse o jornalista.

A Prefeitura de Boa Esperança informou em nota que está ampliando os investimentos na Guarda Municipal e que os agentes realizam rondas periódicas em áreas públicas, inclusive no cemitério.

Segundo a Prefeitura, no dia 3 de março, uma denúncia anônima foi feita por moradores da região e agentes da guarda realizaram a perseguição de um suspeito dentro de terrenos baldios no entorno do cemitério.

Na ocasião, segundo a prefeitura, foram recuperados 17 puxadores, que já foram reinstalados. Nessa operação, um suspeito foi apreendido e encaminhado ao plantão policial da delegacia. O suspeito está preso à disposição da Justiça.

As denúncias podem ser feitas pelo 153 ou 3851-5728.

Fonte: G1 Sul de Minas