O processo de reorganização da Maternidade na Santa Casa de Formiga iniciou em 2019, com intuito de suprir as necessidades da parturiente e seu bebê em um ambiente confortável, confiável, com recursos para propiciar o bem-estar de quem o utiliza em processo de atendimento. A construção de um Centro Obstétrico no andar da Maternidade com duas salas para procedimentos cirúrgicos e duas salas para o parto normal, foi prioridade, porque até então, as pacientes dividiam o espaço de procedimentos com outros pacientes no Bloco Cirúrgico.

A Maternidade é porta aberta de urgência para o município de Formiga e cidades circunvizinhas, com uma estrutura que conta com 10 leitos para o SUS e 5 leitos para convênios e particular. A Unidade não se limita ao momento do parto, mas inclui significativamente o cuidado com os recém nascidos realizados na Pediatria e, quando necessário, na Unidade de terapia Intensiva Neonatal com 9 leitos de RN e 1 pediátrico com regulação pelo SUSFácil na alta complexidade para toda região Oeste. Vale lembrar que, nesta região, só existem 02 serviços de Neonatal, um em Divinópolis e outro em Formiga.

Gostaríamos de destacar, inclusive, que o primeiro bebê nascido na Santa Casa de Formiga em 2024, veio de outra cidade. A mamãe Tamires Paulino, residente do município Luz, trouxe ao mundo Ayla Gabriela, no dia 02 de janeiro, às 14:39, pesando 2,356Kg e com 44cm de comprimento. Um parto cuidadoso, que simboliza o compromisso constante da maternidade em oferecer mais do que assistência médica; proporcionando acolhimento humanizado e um ambiente seguro para as famílias.