O X Encontro Acadêmico de Fisioterapia (ENAFISIO) será realizado nos dias 19 e 20 deste mês, com início às 18h30. O tema central deste ano será a área de fisioterapia neurofuncional. O objetivo é aperfeiçoar os conhecimentos adquiridos em sala de aula, absorvendo e discutindo temas atuais e relevantes, por meio de palestras ministradas por egressos e profissionais de destaque.

A programação tem como enfoque a multidisciplinaridade e expansão da fisioterapia no cenário científico, com objetivo de retratar as diferentes áreas de atuação. Esse evento representa um momento singular de integração entre alunos, egressos e profissionais. Ele possibilitará a ampliação dos horizontes de debates, culminando no crescimento intelectual e na motivação dos docentes.

As ações terão início na quarta-feira (19) no Salão Nobre “Eunézimo Lima”. Para a abertura dos trabalhos, foi convidado o Reitor Prof. Dr. Marco Antonio de Sousa Leão e a apresentação ficará a cargo do coordenador do curso de Fisioterapia Prof. Me. Wellerson Costa Faria, auxiliado pela Comissão Organizadora do ENAFISIO 2022. A equipe é formada por Fernanda Coutinho Oliveira, Weslan Alex Souza, Gabriely de Oliveira Castilho, Milena Cândida Lopes e Caroline Cristina Silva Garcia.

Em seguida haverá a palestra com a egressa fisioterapeuta, Angélica Cristina Sousa Fonseca Romeros que abordará o tema “Paralisia Cerebral”. Logo após, a convidada fisioterapeuta, Helenise Aparecida Pereira Rabelo será responsável pela apresentação do tema “Desenvolvimento Neuropsicomotor”.

Já na quinta-feira (20), as atividades ocorrem no Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba”, com a participação de dois egressos. O fisioterapeuta, Cristiano Baltazar de Oliveira tratará sobre “Trauma Raquimedular – TRM”. A fisioterapeuta, Adrielle Alves de Oliveira falará sobre “Reabilitação Neurológica na UTI”.

Fonte: Unifor-MG