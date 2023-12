O Tiro de Guerra 04-030 realizou, nessa quarta-feira (20), a cerimônia de troca de comando da unidade.

O chefe da instrução do TG, o primeiro sargento Welson Bezerra Mendes deixa a unidade formiguense, que agora será comandada pelo primeiro-sargento Carlos Alexandre de Sá, que será o instrutor.

A Câmara Municipal de Formiga prestigiou a solenidade, com a presença do presidente, Marcelo Fernandes e dos vereadores, Luiz Carlos Tocão e Flávio Martins. O assessor jurídico e presidente do Consep, Marcus Phillipe Vieira também esteve presente.