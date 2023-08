O alerta “beba com moderação” deixou de ser tratado apenas como uma menção burocrática na publicidade da cerveja. O consumo moderado hoje é visto pela indústria como um mercado nada desprezível, que vem recebendo investimento e pesquisa para atender a demanda crescente.

O contexto em que esse movimento ocorre é o avanço na tendência de alimentação e hábitos saudáveis, que ganhou tração na pandemia, mas também o surgimento de estatísticas que sinalizam uma redução no consumo de bebidas alcoólicas pela geração mais jovem.

Exemplos disso são a Corona com vitamina D, a Stella Artois sem glúten e a Bud Zero, sem álcool, entre outras versões que a Ambev lançou nos últimos ciclos de inovação, além das bebidas com redução de calorias.

Entre os novos produtos que tentam se diferenciar da cerveja tradicional, a categoria mais relevante é a da bebida com teor alcoólico próximo de zero. Foram mais de 390 milhões de litros vendidos no ano passado, um salto expressivo se comparado ao patamar de 140 milhões de 2019, segundo estudo do Sindicerv (sindicato da indústria, que reúne Ambev e Heineken) com base em dados da consultoria Euromonitor.