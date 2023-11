No domingo (12), a chapa “Renova Lagoa” promoveu uma reunião importante no Country Clube de Formiga.

Liderada pelo candidato a presidente, Adriano Pereira, o encontro contou com os membros da nova chapa, ansiosos para conhecer as propostas e visões para a administração do clube 2024/2025.

Adriano Pereira destacou as estratégias fundamentais que a Chapa “Renova Lagoa” planeja implementar. Com um discurso focado na inovação e na eficiência, Adriano compartilhou ideias para modernizar o sistema de gestão, promover eventos que possam agradar a maioria e fortalecer o senso de comunidade entre os associados.

“Estamos comprometidos em trazer uma nova energia ao Country Clube de Formiga, reforçando o senso de comunidade e promovendo atividades que atendam às expectativas variadas de nossos associados“, ressaltou Adriano.

A chapa destacou a importância de um planejamento estratégico abrangente que possa garantir a sustentabilidade financeira do clube.

Daniel Costa, candidato ao cargo de 1º tesoureiro, apresentou planos detalhados para otimizar a gestão financeira, promover parcerias estratégicas e investir em melhorias necessárias, referente a saúde financeira do clube para os próximos anos.

Os presentes expressaram entusiasmo em relação à visão clara e à abordagem proativa da Chapa “Renova Lagoa”. Muitos membros destacaram a importância de uma liderança comprometida com a transparência, a participação ativa dos associados e a construção de um ambiente acolhedor para todos.

Sobre a Chapa “Renova Lagoa”:

A Chapa “Renova Lagoa” é formada por um grupo dedicado de profissionais técnicos e entusiastas comprometidos com o Country Clube de Formiga, promovendo inovação, transparência e um ambiente acolhedor para todos os membros.

Presidência

– Adriano Pereira – Presidente

– Netinho Portela – Vice-presidente

Diretores

Fábio Rezende – Diretor de Patrimônio

Daniel Costa – 1º Tesoureiro

Madalena Galonetti – 2º Tesoureiro

Guilherme Moreira – Diretor Social

Mariana Veloso – Secretária

Josuel Silva – Diretor de Esportes

Alysson Cristian – Diretor de Esportes

Priscila Rodarte – Diretora de Esportes

Neto Badala – Diretor de Esportes

Junior Menezes – Diretor de Esportes

Conselho