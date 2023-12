Um dos principais líderes do Comando Vermelho em Minas Gerais foi preso na manhã desta terça-feira (5), em Matias Barbosa, na Zona da Mata mineira. O suspeito foi detido durante operação do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) contra organizações criminosas responsáveis por diversos delitos de tráfico e homicídio.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o homem seria o chefe do grupo criminoso em Juiz de Fora e vice-líder da organização no Estado. O suspeito foi detido em casa e encaminhado para a delegacia.

Segundo o MPMG, duas operações simultâneas foram realizadas nesta terça-feira por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Regional Juiz de Fora, com apoio das polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro. As ações visam o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de organizações criminosas responsáveis por diversos delitos de tráfico e homicídio.

Ao todo, são cumpridos seis mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara Criminal de Juiz de Fora em investigação que apura a responsabilidade e participação de diversos suspeitos em crimes que envolvem um intenso tráfico de drogas dentro de unidades prisionais de Juiz de Fora.

Os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Juiz de Fora e Piraúba/MG. “As operações decorrem de trabalhos conduzidos pelo Gaeco Juiz de Fora, em conjunto com as Promotorias do Júri e de Combate ao Crime Organizado, e com a Delegacia de Homicídios da Polícia Civil“, informou o MP.

