Uma frente fria deve chegar ao Centro-Oeste de Minas a partir desta quinta-feira (24), mas a chuva deve chegar somente na sexta (25). Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, todo o estado será afetado pela frente fria que está se formando entre os estados do Paraná e Oeste de São Paulo.

Ainda segundo Ruibran, a mudança no clima traz 80% de chance de chuva para Divinópolis, a partir de sexta-feira (25). Previsão é de menos de 10 milímetros de chuva. No fim de semana a previsão é de tempo parcialmente nublado, com possibilidade de chuviscos pela manhã.

As temperaturas ficam entre 17 °C e 26ºC no Centro-Oeste mineiro. Com a chegada da frente fria, na quinta, em Divinópolis e em Pará de Minas, mínima prevista de 17°C e máxima de 27°C.

Em Nova Serrana, 17°C de mínima e 28°C de máxima. Em Formiga e Piumhi , as temperaturas ficam entre 18°C e 26 °C. Mesma mínima em Bom Despacho, que pode registrar 28ºC de máxima. Já em Oliveira, mínima de 16ºC e máxima de 25ºC.

