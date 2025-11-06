As providências agora anunciadas são resultantes de movimentações de associações, grupos políticos e sociais, autoridades governamentais que sob a liderança da ALAGO que representa os municípios, há décadas se movimentam reivindicando tais providências e defendendo o meio ambiente e as atividades socioeconômico ambientais que dependem da manutenção de um nível mínimo na cota de Furnas.

Agora, com a promessa de que as obras da hidrovia Tietê-Paraná estarão concluídas no primeiro trimestre de 2026, conforme garante o ministro de Minas Energia em encontro realizado em Alfenas na semana passada, o alívio de empresários, pescadores e outros investidores nas margens do lago, é patente.

Relembrando

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, esteve em Alfenas na sexta-feira, 31 de outubro, para participar de um encontro que tratou dos investimentos e ações voltados ao lago de Furnas, o conhecido “Mar de Minas”.

O ministro foi recebido pelo prefeito de Capitólio e presidente da Associação dos Municípios do lago de Furnas (ALAGO), Cristiano Silva, entidade que, organizou o evento. A reunião contou com a presença de prefeitos, vereadores e lideranças regionais dos 52 municípios que integram a bacia do lago de Furnas.

A pauta central foi a apresentação das iniciativas e investimentos previstos para o lago de Furnas, além da discussão sobre o acesso ao Fundo de Desestatização da Eletrobras, empresa atualmente denominada Axia Energia.

Outro tema de destaque foi o relacionado com o estabelecimento da cota 762, nível de água considerado essencial para o funcionamento de atividades econômicas como turismo, piscicultura e agropecuária. O lago encontra-se atualmente, bem abaixo do nível, o que preocupa gestores e comunidades, pois, traz enormes prejuízos econômicos gerando desemprego maciço na região.

Promessa do ministro

O ministro garantiu que as obras de derrocamento do pedral existente nas proximidades de Avanhandava-SP, as quais obrigam a sangria do lago de Furnas que garante o aumento do nível da hidrovia, finalmente, terá suas obras concluídas no primeiro trimestre do ano que vem.

Estas e outras promessas são resultantes de providências almejadas e defendida há décadas pelos municípios lindeiros, filiados à Associação dos Municípios do Lago de Furnas (ALAGO) e com representação popular bem organizada e ativa através de diversos grupos sociais.

Repetindo

O Governo Federal ao anunciar o término do derrocamento da hidrovia Tietê-Paraná, reconhece e promete deixar de sangrar anualmente de Furnas, cerca de mais 4 bilhões de m³ de nossas águas. Na apresentação o governo afirma que será garantido R$ 212 milhões para conclusão das obras. Afirma também que a partir do primeiro trimestre de 2026 estarão sanadas as restrições na utilização dos reservatórios de Ilha Solteira/Três Irmãos, o que representa a disponibilização de mais de 4 bilhões de m³ de água, equivalentes a 23% do volume útil do Reservatório de Furnas.