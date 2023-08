O cilindro de oxigênio rompeu e feriu uma pessoa, na terça-feira (15), no bairro Mangabeiras, em Divinópolis (MG). A vítima fazia uso do oxigênio e sofreu queimaduras de segundo grau.

Ao ser acionada para combater um incêndio, a equipe do Corpo de Bombeiros viu que as chamas se concentravam em apenas um cômodo da casa. Contudo, era onde a vítima estava.

De acordo com as equipes de resgate e socorro, a vítima fazia uso do O2 para tratamento de saúde. No entanto, devido à propriedade inflamável do cilindro de oxigênio, ele rompeu em chamas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), levou a vítima para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).