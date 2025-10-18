Uma colisão entre duas carretas na madrugada deste sábado (18) resultou na apreensão de uma grande carga de maconha na BR-251, no município de Fruta de Leite, no Norte de Minas Gerais. O acidente ocorreu por volta de 1h30, em um trecho conhecido como “Curva do Piso”, localizado em uma área rural da rodovia.

Durante o atendimento à ocorrência, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontraram uma quantidade ainda não contabilizada de barras de maconha em um dos veículos envolvidos na colisão. A apreensão aconteceu no KM 333 da BR-251, a cerca de 20 km do município de Salinas.

A rodovia, que é considerada uma das mais importantes do país, funciona como um corredor estratégico de ligação entre as regiões Sudeste e Nordeste. Historicamente, a BR-251 é utilizada por organizações criminosas para o transporte de drogas, armas e mercadorias contrabandeadas, conectando os estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste, com passagem por Minas Gerais.

Apesar da apreensão da droga, nenhuma arma de fogo foi encontrada durante a ação.

O acidente, além de interromper o tráfego na região, expôs mais uma vez a vulnerabilidade da BR-251 ao tráfico interestadual de drogas. A carga de maconha apreendida será encaminhada para perícia e investigação, enquanto a Polícia Rodoviária Federal continua atuando no combate ao crime nas rodovias federais que cortam o estado.