Cinco pessoas ficaram feridas na noite dessa quinta-feira (6), após uma colisão frontal entre um carro e uma carreta, na MG 170, Km-66, em Arcos.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do Gol e também uma das vítimas feridas, de 31 anos, alegou que fazia uma curva, em declive, quando a carreta – carregada com cimento – realizou ultrapassagem em local proibido e invadiu a contra mão.

O motorista disse ainda que acionou os freios, mas não conseguiu evitar a colisão frontal.

Na versão do condutor da carreta, um senhor de 67 anos, ele teria iniciado uma manobra de ultrapassagem de outro veículo, quando se deparou com o Gol seguindo em sentido contrário e colidiu frontalmente.

O acidente deixou seis vítimas feridas, sendo cinco dessas passageiras do Gol.

A primeira, uma mulher, sem idade identificada, estava consciente, queixando dor abdominal (região pélvica) intensa.

A segunda, uma menina, de oito anos, estava consciente, com escoriação no rosto e queixando dor abdominal.

A terceira, uma mulher, de 40 anos, estava consciente, com possível fratura no braço direito e na perna esquerda.

A quarta, um menino, de 10 anos, estava consciente, queixando dor torácica.

A quinta, uma jovem, de 20 anos, estava consciente, queixando dor torácica e nas costas.

A sexta, uma mulher, de 64 anos, estava consciente, apresentando náuseas.

As cinco vitimas feridas, que estavam dentro do Gol, foram socorridas pelo Samu e levadas para o hospital São José, em Arcos.

A menina, de oito anos, será transferida para a Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus, em Divinópolis.

Com informações da Polícia Militar e Samu*