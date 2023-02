Um acidente registrado na manhã deste domingo (12), na MG-050, no trevo de Itapecerica, deixou uma vítima fatal.

De acordo com informações preliminares do Samu, a colisão envolveu um veículo de passeio, que ficou totalmente destruído, e uma carreta.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Itapecerica averiguou que o motorista do carro, de 38 anos, foi lançado para fora do veículo. Ele apresentava politraumatismo e já estava em óbito.

A Polícia Rodoviária também esteve no local e a perícia foi acionada.

O motorista da carreta não se feriu.

As causas do acidente não foram informadas.

Fonte: Samu