Uma colisão envolvendo um carro e um ônibus foi registrada na madrugada desta quinta-feira (08) na BR-354, em Formiga. O acidente aconteceu por volta das 02h55, na altura do KM 495.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), no local houve uma colisão envolvendo um ônibus e um veículo Citroen C3.

O ônibus seguia sentido Formiga/Arcos e ao passar pelo trevo de acesso à rodovia MG-050 ocorreu uma colisão transversal.

O motorista do ônibus de 51 anos e o condutor do carro de 24 anos não se feriram. A PMRv não informou se havia passageiros no ônibus.

Fonte: Tapiraimg TV