Dois carros e uma caminhonete se envolveram em um acidente na tarde deste domingo (7) na MG-050, entre Divinópolis e Formiga. O acidente aconteceu por volta das 15h15, na altura do KM 146, no município de São Sebastião do Oeste.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o condutor de um veículo Ford/Focus, de 38 anos, contou que seguia no sentido Divinópolis/Formiga, quando se deparou com dois veículos batendo de frente. Ele tentou desviar, mas foi atingido pelos veículos.

Já o motorista da caminhonete Fiat/Strada, de 53 anos, disse que estava no sentido Formiga/Divinópolis, quando viu um carro não identificado trafegando pela contramão, e para não colidir frontalmente freou, perdendo o controle direcional e colidindo contra um Fiat/Palio, que seguia no sentido contrário.

O motorista do Fiat/Palio, de 33 anos, disse que seguia pela rodovia, quando deparou com a caminhonete rodando na pista e batendo contra seu carro de frente.

Com o impacto, três pessoas que estavam no Palio ficaram feridas e foram levadas pelo Corpo de Bombeiros até a UPA Padre Roberto, em Divinópolis. A perícia da Polícia Civil também esteve no local e realizou os trabalhos de praxe.

Fonte: Tapiraí TV