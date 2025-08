Um grave acidente marcou a manhã desta terça-feira (5) em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na rua Sinval Alves da Cunha, no bairro Jardim Bandeirantes. A vítima teve ferimentos fatais, e infelizmente não resistiu.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atenderam a ocorrência, mas constataram que o motociclista já estava sem sinais vitais. A Polícia Civil esteve no local recolhendo evidências para investigar a causa do acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O trecho foi interditado, e a Polícia Militar realizou a orientação do trânsito na região.

Com informações O Tempo/Super Notícia