Na noite dessa quarta-feira (26), um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na MG-050, entre Piumhi e Capitólio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar de Piumhi , a colisão ocorreu na altura do KM 282, a colisão envolveu um veículo Fox, com placas de Piumhi e um Celta com placas de Belo Horizonte.

Ainda segundo os bombeiros, os dois veículos seguiam em sentido contrário quando se chocaram de frente. Sete pessoas ficaram feridas, algumas com ferimentos leves e outras com ferimentos mais graves.

Entre as vítimas socorridas pelos bombeiros estavam quatro mulheres de 22, 38, 45 e 67 anos e um homem de 21 anos.