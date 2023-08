As amigas Priscila Barroca e Jacqueline Zamboni fizeram uma comemoração inusitada na semana passada em Além Paraíba: com uma passeata pelas ruas da cidade, elas participaram de uma manifestação de conscientização e mobilização contra o câncer de útero e de ovário e, assim, celebraram a última etapa de quimioterapia a qual foram submetidas na luta contra o câncer. A carreata percorreu as principais ruas da cidade e um carro de som, com uma gravação de Edney Jones, vinha à frente explicando sobre o câncer e seus tratamentos. Dezenas de carros fizeram parte dessa mobilização. (Agora Jornais – Além Paraíba)

Comissão apura denúncia em Baependi

Os membros da Comissão Processante da Câmara de Baependi realizaram no final de semana audiência de oitiva de testemunhas que investiga o uso de uma ambulância municipal em evento particular. A comissão foi constituída para instruir o processo de cassação do mandato aberto contra o prefeito municipal de Baependi, Douglas Staduto Souza, acusado de comparecer a uma festa particular em uma residência de um munícipe para a qual foi deslocada uma ambulância municipal, com a alegada finalidade de atender os participantes de uma partida de futebol. (Jornal Panora – São Lourenço).