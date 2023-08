A indústria farmacêutica ACG completou a 1ª fase de um programa de expansão para abertura de quatro novas linhas de produção e geração de 100 novos postos de trabalho diretos e indiretos de sua fábrica em Pouso Alegre (MG), especializada na produção de cápsulas. Conforme a empresa, a capacidade da planta foi ampliada em 60%, aumentando a produção para 20 bilhões de cápsulas por ano. O investimento é de US$ 20 milhões. Segundo o gerente geral de vendas e marketing para o Brasil e América Latina da empresa, Raphael Sideris, a expansão fará com que a fábrica tenha capacidade de atender todo o mercado brasileiro. (Diário Regional – Pouso Alegre)

Minas recebe R$ 171 bilhões do PAC

Dos R$ 1,7 trilhão previstos pelo novo PAC do governo federal, lançado nesta sexta-feira, R$ 171,9 bilhões serão investidos em Minas Gerais. Os recursos serão destinados para obras e serviços, principalmente nas áreas de infraestrutura e energia, para melhorar a qualidade de vida da população mineira.Durante participação no evento de lançamento do programa no Rio de Janeiro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou os investimentos de quase R$ 50 bilhões em transição e segurança energética no Estado, além de R$ 62,5 bilhões para as estradas mineiras. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Fabriciano terá Centro Integrado

Aliar tecnologia, inovação e sustentabilidade. Com esse grande desafio, a Prefeitura de Coronel Fabriciano lança, oficialmente, o Centro Integrado de Empreendedorismo Inovação e Tecnologia. Trata-se do primeiro coworking público do Vale do Aço para microempresas, microempreendedores individuais (MEIs), startups e pessoas que buscam o desenvolvimento da cidade. O espaço também contará com salas multiuso para treinamentos e reuniões, laboratório e hub de inovação, aceleradora e incubadora de startup e área de convivência. A proposta é criar um ambiente moderno para ser referência e apoio para diversos agentes de empreendedorismo. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ipatinga realiza procedimento inédito

A equipe da Hemodinâmica do Hospital Márcio Cunha (HMC) em Ipatinga, realizou na última quarta-feira (9), um procedimento inovador na unidade, indicado para casos complexos de desobstrução de artérias coronárias calcificadas. O paciente que recebeu o procedimento é um idoso de 79 anos, diagnosticado com síndrome coronariana aguda, conhecida comumente como “princípio de infarto”, que após a intervenção, está em recuperação e em bom estado de saúde. (De Fato OnLine – Ipatinga)

EcoRioMinas sinaliza a BR-116

As obras programadas pela EcoRioMinas para esta semana incluem intervenções em diversos trechos da BR-116, em Minas, de sinalização vertical e horizontal. Os serviços fazem parte do calendário semanal de trabalhos iniciais da concessionária para levar fluidez e segurança aos usuários. A implantação de sinalização vertical e horizontal, acontecem no trecho das cidades de Leopoldina, Além Paraíba e Caratinga. Também são realizados trabalhos nos trechos que passam por Caratinga, São João do Manhuaçu, Miradouro e Muriaé. (Gazeta de Muriaé)

Projeto Graninha Verde em Santa Vitória

A Prefeitura Municipal de Santa Vitória, por meio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e Pesca e Educação, juntamente com demais parceiros fará o enceramento do Projeto Educar, Cuidar e Reciclar – 3ª Edição “Graninha Verde”, no dia 19 de agosto. O projeto teve como foco as crianças da rede de ensino do município de Santa Vitória, urbanas e rurais, que serão do berçário até a turma do nono do ano ensino fundamental da rede estadual, municipal, particular e Apae.. (Gazeta do Pontal – Ituiutaba)

Restaurantes Populares são reformados em Juiz de Fora

As duas unidades dos Restaurantes Populares de Juiz de Fora, no Centro e em Benfica, passam por obras de reforma desde esta quinta-feira, 10. Conforme a Prefeitura de Juiz de Fora, o equipamento localizado na Zona Norte irá receber reparos para sua reabertura, enquanto o da região central passará por melhorias em sua estrutura. Como divulgado pela Administração municipal, todo o piso do segundo pavimento do Restaurante Popular em Benfica será reconstruído. Além disso, haverá recuperação do acesso de veículos na parte externa (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)