Em Ipatinga está em vigor uma lei que orienta as empresas quanto a distribuição adequada dos fios nos postes. No dia 19 de janeiro deste ano, foi sancionada pelo prefeito Gustavo Nunes (PL), uma lei que determina a obrigatoriedade de concessionárias ou permissionárias de serviços públicos, empresas privadas e prestadoras de serviço de cabeamento que utilizam fiação aérea, a realizar o alinhamento e a retirada dos fios excedentes. A norma foi publicada no dia 20 de janeiro no Diário Oficial Eletrônico do município. Ao descumprirem a determinação, essas empresas poderão ser punidas, conforme prevê a lei. (Diário do Aço – Ipatinga)

João Monlevade paga piso da enfermagem

A Prefeitura de João Monlevade deu início ao pagamento do piso nacional da enfermagem. Na última sexta-feira, 28 de julho, os profissionais do município já começaram a receber a nova remuneração, inclusive com os valores retroativos referentes a 12 de maio quitados. Com isso, se torna a primeira cidade da região a praticar os novos vencimentos para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. A adoção do piso foi garantida após a Prefeitura encaminhar para a Câmara o projeto do piso nacional no município. A proposta foi aprovada de forma unânime pelos vereadores. (De Fato Online – Itabira).