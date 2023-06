A Universidade Federal de Ouro Preto realizou no final de semana a 13ª Mostra de Profissões. O evento aconteceu no Campus Morro do Cruzeiro, em Ouro Preto e teve o objetivo de apresentar os cursos oferecidos pela instituição para estudantes do ensino médio de escolas públicas e privadas de Minas Gerais. A primeira edição pós-pandemia foi um sucesso e atraiu cerca de 10 mil alunos de 100 escolas do estado. A Mostra contou com várias salas e stands, onde os alunos da instituição, apresentaram de forma interativa os mais de 50 cursos de graduação oferecidos pela instituição. (O Liberal – Ouro Preto)

Vendas de novos cresce em Divinópolis

O governo federal anunciou, em 25 de maio deste ano, um programa de benefícios tributários para reduzir o preço final dos carros populares em até 10,96%. Levantamento realizado nas concessionárias e agências de automóveis seminovos em Divinópolis apontou que a procura por veículos novos, dentro dos parâmetros do governo, cresceu, enquanto as vendas de carros usados, que já vinham em baixa, caíram para algumas e se manteve para outras. Segundo algumas agências, a queda na venda de usados já vem desde o ano passado. Agora, com as medidas do governo, para a venda de usados caiu ainda mais, em torno de 20% a 30%. (Jonral Agora – Divinópolis

Timóteo terá ação de cidadania

Com atrações gratuitas para toda a família, Timóteo, no Vale do Aço, recebe no sábado (24/6) a Ação de Empreendedorismo, Cidadania e Lazer, uma iniciativa da Fundação Renova em parceria com o Sesi-MG e a prefeitura municipal. Das 9h às 15h, na Praça 29 de Abril, no bairro Centro-Sul, moradores da cidade poderão ter acesso a lazer, prestação de serviços, saúde e entretenimento, além de participar de atividades de Empreendedorismo, Qualificação e Educação Financeira. A expectativa é que 3.000 pessoas sejam atendidas por essa ação no município. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Uberaba encerra Mutirão de Castração

Chega ao fim o Mutirão de Castração no bairro Ponte Alta, em Uberaba. Foram castrados 67 cães e gatos nos dois primeiros dias do Mutirão, realizado pela Prefeitura naquela comunidade, em que pese estarem cadastrados 400 animais naquela região. Tendo em vista que no município são quase 6 mil inscritos, a Secretaria do Meio Ambiente (Semam) decidiu por encerrar a campanha no bairro rural nesta quarta-feira (21) e adiantar para sexta-feira (23) o início dos trabalhos que passarão para a Fundação Municipal de Esporte e Lazer de Uberaba (Funel), no bairro Abadia. (Jornal de Uberaba – Uberaba)

Varginha tem balanço de contratações

Cidades da região Sul de Minas Gerais fecharam o mês de abril com 11.611 mil pessoas contratadas, os dados foram divulgados pelo novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). Segundo o levantamento, do total de pessoas contratadas, 57,82% eram homens e 42,18% eram mulheres. Do número total de contratados, 30,57% tinham idades entre 18 e 24 anos e a maioria tinha ensino médio completo (66,95%), enquanto 7,30% tinham o ensino médio incompleto e 7,37% o ensino fundamental. (Gazeta de Varginha – Varginha)

Gasolina aumenta pela segunda semana em Juiz de Fora

O preço médio do litro da gasolina comum manteve uma tendência de alta pela segunda semana seguida nos postos de combustíveis de Juiz de Fora. Conforme a última pesquisa realizada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP), o preço médio do litro observado na cidade foi de R$ 5,50. O estudo considerou os valores praticados em 17 estabelecimentos entre os dias 11 e 17 de junho. No período, o valor mínimo encontrado pela ANP na cidade foi de R$ 5,44, e o máximo, de R$ 5,59. Na pesquisa anterior, feita entre os dias 4 e 10 de junho, o preço médio do litro da gasolina comum encontrado nos postos de Juiz de Fora era de R$ 5,40. (Jornal Tribuna de Minas – Juiz de Fora)