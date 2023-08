Na quinta-feira (3), foi concluída uma importante obra no bairro Andorinhas: a pavimentação asfáltica das ruas, que agora contam com um sistema de drenagem pluvial eficiente.

Anteriormente, durante os períodos de chuva, os moradores enfrentavam dificuldades de locomoção devido à lama e aos buracos. Com essa realização, esse problema é agora coisa do passado, garantindo total segurança e comodidade aos residentes.

De acordo com a Prefeitura, a expansão do processo de pavimentação em Formiga tem sido notável. “O município está se aproximando da marca de 100% de pavimentação nas áreas urbanas, e o crescimento da pavimentação na zona rural é algo sem precedentes. Esse avanço é um reflexo do comprometimento da atual gestão com o progresso do município, demonstrando sua dedicação e responsabilidade com a comunidade”.

Fonte: Decom