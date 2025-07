Na última sexta-feira (25) a Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizou a edição 2025 do tradicional Concurso de Poesias, integrando a programação do Circuito dos Escritores Formiguenses.

O evento, realizado no auditório do CEMAP, celebrou duas datas especiais: o Dia Nacional do Escritor e o Dia do Escritor Formiguense, promovendo a valorização da literatura local e da identidade cultural do município.

Com grande participação, os concorrentes declamaram suas produções literárias com temas que exaltaram a história, a arte e o patrimônio de Formiga:

Do tambor ao verso: a força da tradição formiguense

Minha cidade (Formiga), meu poema

Formiga das Artes: onde a Palavra vira Patrimônio

Pedras que contam histórias formiguenses

O corpo de jurados — composto por escritores, poetas e professores — avaliou as obras com base em critérios como adequação ao tema, gramática, carga poética e performance na declamação.

Poesias vencedoras:

1º lugar: Do tambor ao Verso: a força da tradição formiguense

Autora: Maria Aparecida Castro e Campos Segundo (Tia Cidinha) – R$ 900,00

2º lugar: À Formiga, agradeço

Autora: Gisele Heloísa de Oliveira – R$ 800,00

3º lugar: As palavras de Formiga

Autora: Luciana de Melo Fraga – R$ 700,00

4º lugar: Bairro Quarteis

Autora: Maria Rosilene Costa e Silva – R$ 600,00

5º lugar: Amor por Formiga – MG

Autora: Fabrícia Ribeiro Gontijo – R$ 500,00

A Prefeitura de Formiga parabeniza todas as participantes e reforça seu compromisso com a valorização da cultura e da arte como formas de expressão, identidade e cidadania.

Fonte: Decom Formiga