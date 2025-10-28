Empresários de todas as regiões de Minas Gerais participaram, no dia 27 de outubro, da 3ª edição do Conecta Com Minas, evento que debateu os desafios enfrentados pelas empresas de comunicação, buscou soluções conjuntas e promoveu o fortalecimento das relações no mercado. O encontro, realizado no BH Shopping, em Belo Horizonte, também marcou a posse da nova diretoria do SINDIJORI/MG (Sindicato dos Proprietários de Jornais, Revistas e Similares do Estado de Minas Gerais).

O presidente do SINDIJORI/MG, Rodrigo Fernandes, destacou o propósito da iniciativa

“Nosso objetivo é integrar veículos de comunicação e agências de publicidade da capital e do interior, estabelecendo canais que aproximem clientes e fornecedores, facilitando novas parcerias e promovendo melhores negócios”, afirmou.

Ele ressaltou ainda o caráter simbólico do momento, que reforça a representatividade, a união e o fortalecimento institucional da categoria.

Durante o evento, autoridades presentes reconheceram o trabalho desenvolvido pelo sindicato. O secretário de Estado de Comunicação, Bernardo Santos, afirmou que o governador de Minas Gerais tem insistido em uma atuação profissional na área de comunicação e que as oportunidades criadas pelo governo foram bem aproveitadas pelo Sindijori, especialmente por meio da capacitação dos associados.

Representando o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Thadeu Leite, o deputado Antônio Carlos Arantes ressaltou a relevância dos veículos regionais. “Eu vejo sempre a força dos veículos quando estou nas cidades mineiras”, afirmou.

Entre os empresários participantes, o vice-presidente da Amirt e do SERT, Bruno Torres, elogiou “a ousadia do presidente do Sindijori, Rodrigo Fernandes, na defesa dos interesses dos associados”. Já o publicitário Ricardo Melillo, vice-presidente do Sinapro, destacou “a valorização do interior no trabalho desenvolvido pelo sindicato”. O presidente da Asdoor, Joarez Rezende, também elogiou o diálogo mantido entre as entidades, que, segundo ele, “gera tratativas importantes com o governo”.

O Conecta Com Minas reuniu representantes de veículos de imprensa, agências, rádios e jornais de todas as regiões do Estado.

“Mais do que um evento, o Conecta Com Minas é um espaço de convergência, onde diferentes vozes e experiências se unem em prol de um mesmo propósito: fortalecer e valorizar a comunicação mineira”, observou Rodrigo Fernandes.

Ele destacou que a edição de 2025 foi ainda mais abrangente e dinâmica, reafirmando o compromisso de promover integração, diálogo e desenvolvimento coletivo.

Foram debatidos os principais desafios e perspectivas do setor, bem como apresentadas soluções inovadoras para o futuro da comunicação em Minas Gerais. Fernandes ressaltou que o encontro representa “um ambiente fértil para aprendizado, reflexão e troca de ideias, no qual cada participante tem a oportunidade de ampliar horizontes e construir conexões estratégicas”. Ele também destacou o trabalho da Câmara da Indústria da Comunicação, que apoia os sindicatos na capacitação e oferta de ferramentas essenciais para o crescimento do setor.

O Conecta Com Minas conta com patrocínio da FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais) e da Codemge (Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais). O evento é promovido pelo SINDIJORI/MG e conta com o apoio de entidades do setor, como Amirt (Associação Mineira de Rádio e Televisão), SERT (Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão), Sinapro-MG (Sindicato das Agências de Propaganda de Minas Gerais) e Sepex (Sindicato das Empresas de Publicidade Exterior).

Fonte: Trajano Raposo/Imprensa FIEMG