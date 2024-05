“Fala sério, mãe!” é a dica de leitura desta semana.

O projeto “No Meio do Caminho tem um Livro” é idealizado pelas três bibliotecas de Formiga.

O livro é escrito por Thalita Rebouças, uma autora brasileira conhecida por suas obras de literatura infantojuvenil. A obra faz parte da série “Fala sério!”, uma coleção de contos e relatos, que explora diversos tipos de relações humanas de uma maneira hilária e envolvente.

A narrativa segue uma sequência cronológica, explorando diversas situações que moldam a relação entre Malu, a narradora, e sua mãe, Ângela Cristina, com situações típicas do crescimento, como a escola, os primeiros namoros, as dificuldades familiares, e a busca pela independência. Explorando tanto os momentos de afeto quanto as frustrações e conflitos típicos do relacionamento entre mães e filhas.

Um dos pontos fortes do livro é a capacidade da autora em retratar situações cotidianas com autenticidade e sensibilidade, ao mesmo tempo em que injeta humor e leveza em cada conto. Os diálogos entre Malu e sua mãe são realistas e muitas vezes hilários, mostrando o quão complexa, mas ao mesmo tempo, recompensadora é a relação.

É um livro divertido, comovente, envolvente e autêntico. Uma leitura recomendada para quem gosta de histórias sobre família, crescimento e fortes laços que nos unem, com uma boa dose de humor.

Esta e outras divertidas histórias podem ser encontradas na Biblioteca Pública Municipal Doutor Sócrates Bezerra de Menezes, situada na Praça São Vicente Férrer, 140, Centro de Formiga.

Fonte: Bibliotecas Públicas