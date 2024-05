As partidas de Grêmio e Internacional, pela Copa Libertadores e Copa Sul-Americana, respectivamente, estão adiadas. O Tricolor enfrentaria o Huachipato-CHI fora de casa na quarta-feira (8), pela Libertadores, enquanto o Colorado tinha duelo marcado com o Real Tomayapo-BOL, pela Sul-Americana, também fora de casa.

Os adiamentos foram necessários por conta das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias. Tanto os centros de treinamento como os estádios de Grêmio e Inter foram comprometidos pela cheia do Rio Guaíba e estão sem qualquer condição de uso.

Diversos pontos de Porto Alegre, capital gaúcha, estão alagados, com registros de mortes e desabrigados. Os clubes chegaram a remarcar treinamentos para outros pontos da cidade, mas os próprios jogadores vêm enfrentando problemas de locomoção na cidade. O aeroporto também foi atingido por alagamentos.

Por causa dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou, na última quarta-feira (1°), o adiamento de jogos envolvendo todos os clubes do Rio Grande do Sul em função das fortes chuvas no estado.

Temporais no RS

Nos últimos dias, já choveu mais de 500mm no Rio Grande do Sul. As regiões mais afetadas são: Central, Vale do Rio Pardo, Metropolitana, Serra Gaúcha e Vale do Taquari. Mais de 500 mil pessoas estão sem água e há mais de 292 pontos sem luz.

Na maior cheia de sua história, o Rio Grande do Sul soma 55 mortes pelos temporais, com outros sete óbitos ainda em investigação. Pelo menos 317 municípios foram atingidos, de um total de 497 no estado. O número de desabrigados é de 13.324. Desalojados somam 69.242. O total de pessoas afetadas é de 510.585.

Fonte: CNN Brasil