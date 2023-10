O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, ameaça tirar do Maracanã a final da Copa Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, marcada para o dia 4 de novembro.

A informação foi publicada nesta quinta-feira (19), no blog do colunista Ancelmo Gois, em O Globo.

Segundo a publicação, a Confederação Sul-Americana de Futebol está muito incomodada com a insistência do Flamengo em jogar no Maracanã dias antes da final.

A Conmebol já havia solicitado cuidados especiais com o gramado do estádio, que chegou a ficar interditado em agosto para recuperação do campo.

Ainda de acordo com a coluna de Ancelmo Gois, o presidente da Conmebol falou sobre a possibilidade de tirar a final do Maracanã em uma reunião com o mandatário da CBF, Ednaldo Rodrigues, nessa quarta-feira (18), no Paraguai.

Fonte: Itatiaia