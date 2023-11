As contas de água da Copasa em Minas vão ficar mais caras a partir de 1º de janeiro de 2024. O reajuste tarifário de 4,21% foi aprovado em reunião da Diretoria Colegiada da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgoto Sanitário (Arsae) no dia 21.

Na mesma reunião também foi aprovado que municípios das regiões Norte e Nordeste do Estado, atendidos pela Copanor, a tarifa ficará mais barata. Segundo a Arsae, uma revisão tarifária prevê redução de -7,68%.

Onda de calor

A sinalização de reajuste ocorre após a empresa emitir um alerta para o risco de desabastecimento de água por conta da onda de calor que atingiu a região metropolitana de Belo Horizonte e várias cidades do Estado.

Na solicitação, a Copasa alertou a população, para que o consumo do recurso seja feito de forma consciente.

Na Grande BH, consumidores reclamavam de suspensão do fornecimento. Em nota, A Copasa informou que permanece monitorando o cenário de abastecimento da RMBH ininterruptamente. “Equipes operacionais da Companhia continuam fazendo manobras para garantir o fornecimento de água de todas as regiões e auxiliar na normalização do abastecimento o mais breve possível em cidades como Belo Horizonte, Esmeraldas, Ibireté, Igarapé, Lagoa Santa, Mateus Leme, Pedro Leopoldo, Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Vespasiano, principalmente em bairros localizados nas partes mais altas.”

A empresa ainda orientou os consumidores:

Não lavar o passeio. Em vez disso, usar a vassoura.

Evitar lavar carros ou usar um balde e não a mangueira.

Tomar banhos rápidos.

Molhar plantas com regador e não com a mangueira.

Deixar a torneira fechada enquanto escova os dentes ou faz a barba.

Na cozinha, também fechar a torneira enquanto ensaboa a louça e, antes de lavá-la, retirar ao máximo os restos de alimentos.

Reutilizar a água da máquina de lavar.

Fonte: Hoje em Dia