Natural de Formiga, Bruna Fonseca, de 28 anos, foi morta no último domingo (1º) em Cork, na Irlanda, supostamente, pelo ex-namorado, de 29 anos, que não aceitou o fim do relacionamento e foi preso na segunda-feira (2). A jovem mineira morava há quatro meses na Europa.

O corpo de Bruna ainda não tem data para chegar ao Brasil. Segundo a família, ela deverá ser sepultada em Formiga.

A jovem foi encontrada morta com sinais de espancamento e estrangulamento em seu apartamento. Ao jornal irlandês Irish Examiner, o detetive Padraig Harrington disse que o suspeito afirmou “não ter nada a declarar” sobre a morte de Bruna. Entretanto, ele está preso e sem direito a finança.

O último contato de Bruna com a família em Formiga ocorreu nas primeiras horas de 2023, a irmã dela, Izabel Fonseca, disse ao portal g1 que ela fez uma chamada de vídeo e falou com os parentes. Segundo Izabel, ela estava em uma festa e aparentava estar bem.

‘Estamos vivendo um luto sem ser luto, sem saber, sem acreditar. Estamos vivendo um pesadelo. Ainda não caiu a ficha, por que não termos ela aqui”, desabafou a irmã.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio da Embaixada do Brasil em Dublin, afirmou que está à disposição dos familiares para prestar a assistência cabível.

O relacionamento

Segundo a família, Bruna e o ex-namorado viveram um relacionamento longo. Antes do casal se mudar para a Irlanda, eles haviam morado juntos na cidade de Franca (SP). Izabel afirmou que a irmã era muito discreta e o relacionamento era muito reservado, por isso a família não sabe detalhes.

Apesar disso, a irmã contou que Bruna e o ex-namorado chegaram a terminar a relação em 2022, mas reataram antes de deixar o Brasil. Contudo, ela se mudou primeiro para Cork, em setembro, porque estava com a documentação pronta. Já a mudança do ex-namorado ocorreu em meados de novembro.

Ainda conforme Izabel, após a mudança, o que a família soube é que Bruna decidiu colocar novamente um ponto final na relação. No entanto, a decisão não teria sido aceita por ele.

“Para nós, visivelmente, nunca ocorreu um sinal que pudesse chegar a esse fim”. Então foi muito chocante, acrescentou Izabel.

Para a família, ele apresentava um bom comportamento.

“De família boa, um menino aparentemente bom”, concluiu a irmã de Bruna.

Crime

Por volta das 6h30 de domingo, a polícia irlandesa foi acionada após o corpo da brasileira ser encontrado em seu apartamento na Liberty Street. Paramédicos tentaram reanimar a brasileira, mas não conseguiram. Posteriormente, a perícia médica indicou que Bruna Fonseca foi morta após ser estrangulada e espancada.

Segundo a polícia irlandesa, poucas horas antes do crime, a jovem havia deixado o apartamento para comemorar a virada de ano junto com amigos.

Despedidas

Uma nota de pesar foi publicada pela Universidade de Formiga, onde Bruna cursou Biblioteconomia.

“A Comunidade Acadêmica do UNIFOR-MG lamenta com extremo pesar o falecimento da egressa Bruna Fonseca. Bruna se formou em Biblioteconomia no UNIFOR-MG e também colaborou com a instituição como estagiária. Em solidariedade aos familiares e aos amigos, a Instituição externa solidariedade nesse momento”.

Pelas redes sociais, amigos e familiares prestaram homenagens a mineira. Veja abaixo.

“Não tenho palavras para a dor que estou sentindo nesse exato momento. Bruna é minha amiga, uma mulher incrível e que merecia o mundo. Não tinha contato com sua família, se alguém for familiar por gentileza se puder me chamar, serei grata. Meu coração está quebrado, sinto muitíssimo.”

Fonte: G1 Centro-Oeste