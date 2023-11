O corpo de uma mulher foi encontrado na madrugada desta quinta-feira (23) dentro de um lago artificial em Campos Gerais (MG).

Segundo a Polícia Militar, testemunhas acionaram a polícia por volta de 5h30.

Os policiais isolaram o local até a chegada do Corpo de Bombeiros, que fez a retirada do corpo do Lago dos Ipês.

A perícia da Polícia Civil esteve no local. O corpo, que estava sem documentos, foi encaminhado para o IML.