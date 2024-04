Na tarde desse domingo (31), o corpo de um homem, de 34 anos, foi localizado na avenida Deputado João Pimenta da Veiga, em Formiga, em um local de difícil acesso, nas proximidades do salão de festas Space.

Ao chegar ao local, a equipe precisou percorrer uma distância considerável até alcançar onde a vítima estava localizada.

O corpo foi avistado no fundo de uma grota, com aproximadamente 7 metros de profundidade.

A equipe desceu pela parede da grota até chegar ao corpo, onde constatou que a vítima estava em óbito.

De acordo com o pai da vítima, ela vinha sofrendo problemas psicológicos e alucinações e que, na noite anterior, participava de uma festa no citado local, quando saiu para fazer necessidades fisiológicas, não mais retornando.

A perícia técnica deslocou ao local e constatou que as escoriações existentes no corpo eram compatíveis às de uma queda do barranco de cerca de 7 metros.

As equipes envolvidas realizaram seus trabalhos e registros, sendo o corpo liberado aos familiares através do serviço funerário.

Fonte: Corpo de Bombeiros e Polícia Militar