Os Correios planejam desligar pelo menos 10 mil empregados por meio do novo programa de demissão voluntária, que será lançado como parte do plano de reestruturação da estatal.

O corte de despesas é considerado fundamental pela companhia neste início de plano de reestruturação, como forma de dar segurança aos bancos e à União pela obtenção de crédito no valor de R$ 20 bilhões, que tem garantia do Tesouro Nacional.

As unidades técnicas do TCU deverão acompanhar a execução do plano e a participação do governo federal na operação de crédito prevista, incluindo o eventual envolvimento de bancos públicos.

Os Correios registraram prejuízo de R$ 4,37 bilhões nos dois primeiros trimestres de 2025, que se somam a resultados negativos que ocorreram desde 2022, mas que foram agravados na administração atual.

Além do novo Programa de Desligamento Voluntário, há a promessa de venda de imóveis da estatal que hoje estão ociosos e que geram custos de manutenção.

